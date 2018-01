Les Penguins retrouvent leurs bonnes habitudes

Lors de sa chronique hebdomadaire à #LavoieDubé, Kristopher Letang est revenu sur les récents succès des Penguins de Pittsburgh.

Les champions en titre de la Coupe Stanley ont connu un début de saison difficile, mais reprennent peu à peu leur rythme, eux qui ont remporté leurs quatre derniers matchs.

«On est revenu à nos anciennes habitudes de travailler fort et de garder notre jeu simple. On a tellement de talents que parfois on prend des mauvaise habitudes en se fiant là-dessus.»

Le défenseur a aussi mentionné que toute l’équipe supporte Matt Murray qui est en deuil de son père. Le gardien sera d’ailleurs absent pour une période indéterminée

Les Penguins amorcent un voyage de trois matchs en Californie en affrontant les Ducks mardi soir.

