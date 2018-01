Les Timbers confirment le transfert d'Andy Polo

Les Timbers de Portland, de la Major League Soccer, ont annoncé mercredi avoir acquis l’attaquant péruvien Andy Polo par la voie d’un transfert en provenance des Monarcas de Morelia, une formation de la première division mexicaine.

Le transfert du joueur de 23 ans aurait coûté 3 millions de $, en plus du salaire de Polo, pour les trois prochaines saisons, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN.

Le joueur de soccer originaire du Pérou s’était joint au Morelia en janvier 2017 et il a disputé 25 rencontres, dont six en tant que titulaire, marquant à deux reprises.

«Nous sommes ravis d’ajouter un attaquant jeune et talentueux, a indiqué Gavin Wilkinson, président et directeur général des Timbers. Il a déjà fait ses preuves dans divers circuits et au niveau international. Nous sommes impatients de l’accueillir à Portland.»