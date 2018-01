Les monteurs de taureaux de retour au Centre Vidéotron

Quelques-uns des cowboys les plus téméraires de la planète seront de passage au Centre Vidéotron, les 18 et 19 mai prochain, à l’occasion du retour d’une étape majeure du Professionnal Bull Riders (PBR) en sol québécois.

L’an dernier, la présentation pour la première fois de cette compétition de monteurs de taureaux par la firme Gestev avait attiré des milliers de curieux, couronnant Derek Kolbaba qui avait impressionné en domptant la bête à chacune de ses trois montées.

L’événement de Québec s’inscrira une fois de plus au calendrier de la série canadienne Monster Energy Tour en plus d’offrir les bourses les plus alléchantes de la tournée étant donné son statut, ce qui permettra d’attirer une dizaine de cavaliers membres du top 10 mondial. Au total, 200 000 $ seront distribués en bourses.

«L’an passé, on a très bien fait, mais on avait convenu avec PBR qu’on pouvait améliorer plusieurs aspects, que ce soit dans la manière de livrer, le visuel, les animateurs, etc. On va améliorer notre plan logistique et de production», a précisé en entrevue le président de Gestev, Patrice Drouin.

Plus de monde

Environ 8000 personnes s’étaient déplacées pour découvrir ce sport extrême en juin dernier. Drouin ne cache pas qu’il espère que les amateurs seront plus nombreux pour la deuxième édition à se laisser tenter par cette expérience unique de rodéo.

«On lance le produit plus tôt et on va se déployer dans les régions de manière différente. Notre objectif est d’avoir plus de monde, une meilleure ambiance et un meilleur aménagement de l’aire de rodéo», a-t-il convenu.

S’il est assuré que les soirées de type «after» reviendront au terme de chacune des présentations, Drouin et son équipe planchent sur l’idée que certaines rues de Québec vibrent au rythme de la culture du country durant la durée de l’événement.

«Puis, il faut aussi faire connaître davantage les athlètes auprès du public, un aspect qui sera porteur pour l’avenir», a reconnu le grand patron.

Beaucoup de boulot en perspective.

La saison s’ouvrira le 24 mars, à Calgary.