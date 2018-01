Le premier Noir de la LNH honoré à Boston

Willie O’Ree, le premier Noir à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) il y a 60 ans, sera honoré à Boston avant la rencontre entre le Canadien et les Bruins, mercredi soir.

Le 18 janvier 1958, cet ailier originaire du Nouveau-Brunswick a porté l’uniforme des Bruins contre le Canadien au Forum de Montréal. Et ce, même s’il était aveugle d’un œil.

«La vitesse, l’habileté et la persévérance sans limites de Willie lui ont permis d’obtenir un poste dans une des six équipes de la LNH, lorsque les emplois se faisaient rares, il y a 60 ans», a mentionné le commissaire de la ligue, Gary Bettman, par communiqué, mercredi.

«Nous ne célébrons pas seulement les parties qu’il a disputées dans la LNH, mais aussi les milliers de garçons et filles qu’il a inspirés depuis qu’il est devenu l’ambassadeur de la ligue pour promouvoir la diversité en 1998», a-t-il ajouté.

Pour souligner son accomplissement, la LNH a rénové une surface de jeu à Boston qui portera le nom de Willie O’Ree.

L'athlète a disputé deux matchs pour les Bruins en 1958, avant d’être renvoyé dans les mineures. Il a également joué 43 parties pour Boston en 1960-61, inscrivant quatre buts et 14 points. L’ailier a ensuite été échangé au Canadien de Montréal, mais il n’a jamais enfilé l’uniforme du Tricolore. Il avait auparavant joué trois saisons à Québec pour les As et les Frontenacs.