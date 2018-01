Le 88 d’Eric Lindros retiré jeudi

Eric Lindros aura droit à la reconnaissance ultime de la part des Flyers de Philadelphie, qui vont retirer le numéro 88 qu’il a porté durant huit saisons avant la rencontre de jeudi contre les Maple Leafs de Toronto.

«C’est vraiment un honneur. C’est un peu surréel. Je ne sais pas si je peux en parler avant de l’avoir vécu», a dit l’ancien joueur de centre au site de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2016, Lindros a fait la pluie et le beau temps avec ses ailiers John LeClair et Mikael Renberg, au sein de la ligne surnommée «Legion of Doom» durant trois saisons au milieu des années 1990. L’Ontarien avait d’ailleurs remporté les trophées Hart et Lester B. Pearson au terme de la saison 1994-1995 et mené Philadelphie vers la finale de la Coupe Stanley en 1997.

«Eric était un grand joueur pour la ligue et les Flyers, a dit LeClair au site NHL.com. C’est un grand honneur pour lui. Je crois que c’est bien mérité. C’est un des signes ultimes de respect, lorsqu’une organisation retire votre chandail.»

Relation difficile avec les Flyers

Cette commémoration constitue la dernière étape de réconciliation entre Lindros et l’organisation des Flyers après une relation souvent acrimonieuse. Le directeur général de l’époque et ex-légende de l’équipe, Bobby Clarke, a souvent critiqué Lindros, particulièrement sa famille qui le représentait comme agent.

Ayant réclamé un échange après avoir raté une saison en raison de symptômes liés aux commotions cérébrales, Lindros avait vu son souhait exaucé en 2001 en étant transféré aux Rangers de New York.

L’amertume ne s’est dissipée qu’en 2012, lorsque l’ancien premier choix des Nordiques de Québec en 1991 est revenu à Philadelphie pour disputer le match des anciens tenus en marge d’une rencontre extérieure des Flyers. Lindros a reçu un accueil phénoménal des partisans qui l’ont autant acclamé que des gagnants de la coupe Stanley comme Bernard Parent et Clarke. Il a aussi reparlé à ce dernier, son ancien directeur général, pour tourner la page sur leur relation acerbe.

Celui qui a remporté la coupe Memorial avec les Generals d’Oshawa en 1990 n’a jamais réussi à mettre la main sur la coupe Stanley.

En 760 matchs de saison régulière dans la LNH, dont 486 avec les Flyers, Lindros a amassé 865 points. Il a ajouté 57 points en 53 rencontres de séries éliminatoires.

Ayant a refusé de se rapporter à Québec, Lindros a été échangé à Philadelphie en juin 1992 contre Peter Forsberg, Steve Duchesne, Ron Hextall, Mike Ricci, Chris Simon, Kerry Huffman, deux choix de premier tour et un montant d’argent.