Jussi Jokinen sélectionné par les Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont réclamé au ballottage l’attaquant Jussi Jokinen et ont placé Sonny Milano sur la liste des blessés, mercredi.

Le vétéran de 34 ans avait été rendu disponible par les Kings de Los Angeles la veille. Conséquemment, il en sera à sa troisième équipe de la saison, puisqu’il avait amorcé celle-ci chez les Oilers d’Edmonton.

Jokinen a récolté un but et cinq mentions d’aide en 32 matchs lors de la présente campagne et compte 552 points dans la Ligue nationale. Los Angeles l’avait acquis des Oilers le 14 novembre en cédant le joueur d’avant Michael Cammalleri.

Milano sur la touche

De son côté, l’attaquant Sonny Milano devrait rater de quatre à six semaines pour une blessure à l’abdomen subie le 8 janvier contre Toronto. Le joueur de 21 ans avait raté les deux dernières rencontres des Jackets.

Columbus a ainsi rappelé Tyler Motte de son club-école de la Ligue américaine de hockey. Âgé de 22 ans, l’attaquant a déjà joué 29 parties avec les Blue Jackets cette saison, récoltant trois buts et quatre points.

La formation dirigée par John Tortorella accueillera les Stars de Dallas, jeudi.