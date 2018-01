Internationaux d’Australie : Daniel Nestor n’aura fait que passer

Le Canadien Daniel Nestor et son coéquipier, l’Israélien Jonathan Erlich, ont dû s’avouer vaincus au premier tour du tournoi de double des Internationaux d’Australie présentés à Melbourne, mercredi.

La paire de quadragénaires, Nestor (45 ans) et Erlich (40 ans), a plié l’échine en deux manches de 7-6 (4) et 6-3 devant le duo composé de Radu Albot, de la Moldavie, et de Hyeon Chung, de la Corée du Sud.

En 2017, Nestor avait atteint le deuxième tour de ce tournoi du Grand Chelem et avait fait les frais de la finale du double en 2016.

Spécialiste de double, le Torontois a été sacré champion des Internationaux d’Australie en 2002 lorsqu’il évoluait avec Mark Knowles, des Bahamas.