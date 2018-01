Huit no 88 dans l'histoire de la LNH

Le chandail d'Eric Lindros sera retiré par les Flyers de Philadelphie, jeudi soir.

Cela marquera la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey que le no 88 sera retiré par une organisation.

Voici huit autres joueurs qui ont porté le no 88 au cours de leur carrière dans la LNH.

Patrick Kane

L'attaquant des Blackhawks de Chicago risque fort bien de devenir le deuxième joueur à voir son no 88 être retiré.

Avec 797 points en banque, il n'est déjà qu'à 68 points d'Eric Lindros et de devenir ainsi le no 88 le plus productif de l'histoire.

Brent Burns

Le défenseur des Sharks de San Jose est sans contredit le meilleur arrière de l'histoire de la LNH à avoir porté le no 88.

Cela dit, il porte ce numéro depuis qu'il s'est joint à l'équipe californienne seulement puisque Joe Pavelski avait déjà le no 8, qu'il portait auparavant avec le Wild du Minnesota.

David Pastrnak

L'attaquant des Bruins de Boston est encore bien jeune, mais il est déjà parmi les meilleurs joueurs à avoir arboré le 88.

Le Tchèque de 21 ans a marqué 76 buts à ses 214 premiers matchs dans le circuit Bettman.

Andrei Vasilevskiy

Le gardien du Lightning de Tampa Bay est le seul homme masqué à avoir porté le no 88 dans l'histoire de la LNH.

Et le Russe de 23 ans devrait faire honneur au no 88 puisqu'il a amorcé sa carrière sur les chapeaux de roue, avec une fiche de 68-39-10 à ses 127 premiers matchs.

Il pourrait d'ailleurs remporter le trophée Vézina en 2017-2018.

Nate Schmidt

Le défenseur des Golden Knights de Vegas porte le no 88 depuis ses débuts dans la LNH, avec les Capitals de Washington.

Cette saison, avec l'équipe d'expansion, l'arrière de 26 ans fait très bien avec 19 points en 43 rencontres et un différentiel de +12.

Garry Howatt

Ce nom ne vous dit rien? C'est normal. Garry Howatt est simplement devenu le premier joueur de l'histoire de la LNH à porter le no 88, en 1982-1983.

En 596 matchs, avec les Islanders de New York, les Devils du New Jersey et les Whalers de Hartford, Howatt a récolté 213 points.

Joe Sakic, Owen Nolan et Jarome Iginla

Ces trois joueurs sont connus pour d'autres numéros, évidemment. On parle ici du no 19 pour Joe Sakic, du no 11 pour Owen Nolan et du no 12 pour Jarome Iginla.

Cependant, ils ont tous porté le no 88 à un moment dans leur carrière. Sakic et Nolan l'ont respectivement porté en 1988-1989 et 1990-1991 avec les Nordiques de Québec alors qu'Iginla l'a arboré avec les Kings de Los Angeles, en 2016-2017.

Xavier Delisle, Brandon Davidson et Chris Higgins

Voici les trois joueurs qui ont porté le no 88 dans l'histoire des Canadiens de Montréal.

Xavier Delisle l'a arboré lors de sa seule saison avec le Tricolore, en 2000-2001, alors que Chris Higgins ne l'a porté qu'une seule campagne, en 2003-2004, avant de changer pour le no 21.

Brandon Davidson est le dernier à l'avoir porté, jusqu'à tout récemment, avant d'être réclamé au ballottage par les Oilers d'Edmonton.