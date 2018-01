Gabriela Dabrowski et sa partenaire avancent en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont savouré la victoire au premier tour de l’épreuve de double des Internationaux de tennis d’Australie, jeudi à Melbourne.

Dabrowski et Xu, sixièmes têtes de série du tournoi, ont vaincu la Belge Kirsten Flipkens et l’Italienne Francesca Schiavone en deux manches de 6-3 et 6-2.

Chez les hommes, toujours en double, le Canadien Vasek Posipisil et l’Américain Ryan Harrison ont subi la défaite d’entrée en deux manches de 6-2 et 7-6 (5) contre l’Indien Rohan Bopanna et le Français Edouard Roger-Vasselin.