Fucale cédé au Beast de Brampton

Le gardien québécois Zachary Fucale a été retourné au Beast de Brampton, dans la Premier «AA» Hockey League, mercredi.

Fucale a participé à huit matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, cette saison. Il a alors maintenu un dossier de 5-2-0 et une moyenne de buts alloués de 3,32.

Le jeune homme de 22 ans, qui est natif de Laval, a déjà gardé le filet six fois avec le Beast au cours de la présente campagne. Fucale a remporté deux matchs et subi quatre revers. Il a présenté une moyenne de 3,05 et un taux d’efficacité de ,905.