Claude Julien revient à la maison

Claude Julien cherchait depuis quelques jours à s’éloigner du centre d’attention pour son premier match au TD Garden depuis son congédiement du 7 février dernier par les Bruins. Malgré son désir de minimiser son retour au Massachusetts, Julien s’est retrouvé au cœur de l’action à quelques heures du match entre les vieux rivaux.

Dans un petit corridor du TD Garden, Julien a été encerclé par une dizaine de journalistes pour une mêlée de presse en français et il devait y avoir le double de journalistes quelques secondes plus tard pour la portion anglophone.

«Je revis des souvenirs, a lancé d’entrée de jeu Julien. Quand tu passes dix ans à la même place, c’est certain que les choses deviennent familières. Ça fait bizarre de rentrer ici comme visiteur à la place de l’équipe locale. Il y a des choses qui changent près du TD Garden avec de la construction un peu partout.»

La veille du match, les Zdeno Chara, Patrice Bergeron, Brad Marchand et Torey Krug ont prédit une ovation pour leur ancien entraîneur en chef.

«J’ai aucune idée comment la foule réagira, a répliqué Julien. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, j’ai uniquement de bons souvenirs de mon passage à Boston. Je sens que d’une certaine façon, les gens ont apprécié mon temps ici. Mais ça reste secondaire. Je me concentre sur le match et nous avons besoin de victoires. Je dois rester bien préparé et concentré, comme je le demande à mes joueurs.»

«Tout le monde qui visite la ville va l’aimer, a-t-il poursuivi. Je l’aime aussi. Pour ma famille, c’est l’endroit où tes racines grandissent, avec la jeune famille. C’est une belle ville de sport, les partisans sont super. Il n’y a rien de mauvais à dire sur cette ville. Mais je dois venir ici, malheureusement, et faire que les partisans ne m’aiment plus tant que ça à la fin du match.»

Un lien spécial

En dix ans à Boston, Julien a laissé le plus bel héritage possible, soit une bannière de la coupe Stanley (2011) dans les hauteurs du TD Garden. L’homme de 57 ans a gardé de bons liens avec plusieurs vétérans des Bruins.

«Je reste en contact avec plusieurs personnes à différents moments, a-t-il expliqué. L’été, tu reçois un texto, à un autre moment, je texte quelqu’un pour le féliciter pour un mariage ou un enfant. Un lien s’est bâti ici avec les joueurs, tu ne gagnes pas une coupe Stanley avec ces gens-là, puis tout d’un coup tout le monde disparaît de ta vie. Ça va durer pour toujours. La preuve est qu’après ce qui s’est passé l’année dernière, les joueurs m’ont texté après le dernier match. Certains joueurs m’ont salué aujourd’hui (mercredi). C’est hors de la glace, sur la glace, il y a deux équipes qui veulent se battre pour les deux points.»

Shaw patientera

Acquis au ballottage des Ducks d’Anaheim, lundi, Logan Shaw ne sera pas en uniforme pour ce match contre les Bruins.

«Il est arrivé seulement hier (mardi) et nous voulons lui donner du temps pour se familiariser avec l’équipe», a dit Julien.

Joe Morrow regardera également le match des gradins pour une troisième fois d’affilée.

À sa sortie d’un entraînement pour les réservistes de l’équipe, Shaw s’est dit très heureux de ce nouveau chapitre de sa carrière dans la LNH.

«Je devrai améliorer mon français, a dit le joueur originaire du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Je me réjouis d’avoir la chance de jouer pour une franchise avec une aussi grande histoire. Je réalise un rêve. J’ai joué en Floride et à Anaheim, c’était deux bons marchés. Mais c’est un autre niveau avec Montréal.»

Shaw, un attaquant de 6 pi 3 po et 202 lb, a porté les couleurs des Remparts de Québec dans la LHJMQ lors des saisons 2011-2012 et 2012-2013.

«Je vivais dans une famille francophone et j’aimais beaucoup la culture, a-t-il répliqué. Les gens sont passionnés de hockey au Québec.»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.