Brian Duensing revient chez les Cubs

Les Cubs de Chicago ont consenti un contrat de deux ans et de 7 millions $ au lanceur Brian Duensing, mercredi.

C’est ce que le site FanRag Sports a rapporté en avant-midi.

Le gaucher de 34 ans a conservé une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 2,74 avec la formation de l’Illinois en 2017. En 62 manches et un tiers, il a concédé 18 buts sur balles et retiré 61 frappeurs au bâton.

Duensing a amorcé sa carrière dans le baseball majeur avec les Twins du Minnesota en 2009. Celui ayant également évolué chez les Orioles de Baltimore en 2016 revendique un dossier de 43-38 et une moyenne de 4,01 dans les grandes ligues.