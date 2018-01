Sidney Crosby le professeur

Au cœur d’une série de quatre victoires, les Penguins de Pittsburgh doivent une fois de plus leurs succès, en partie, à leur capitaine Sidney Crosby.

Depuis le 5 janvier, le numéro 87 a récolté 11 points, dont trois buts, en quatre matchs.

L’exploit est d’autant plus spectaculaire lorsqu’on réalise que la grande vedette des Penguins est présentement employée aux côtés des jeunes Daniel Sprong et Dominik Simon.

«Depuis que je suis ici, nous avons utilisé beaucoup de jeunes joueurs avec Sid et ils en ont grandement profité pour s’améliorer, a observé l’entraîneur-chef Mike Sullivan, cité par le quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". Tous ces gars sont des bons joueurs. Ils ont tous un instinct offensif. Je crois toutefois que Sid demeure lui-même un excellent professeur. Je pense qu’il savoure son rôle de mentor auprès de ces jeunes. Il les prend sous son aile et fait un travail fantastique à ce niveau-là.»

Sur le jeu de puissance

Naturellement, Crosby récolte aussi sa part de points en supériorité numérique.

Depuis le début de la saison, le capitaine des Penguins a totalisé 47 points, dont plus de la moitié (24) sur le jeu de puissance. Seul son coéquipier Phil Kessel, avec 29, compte plus de points que lui en supériorité numérique à travers la Ligue nationale de hockey.

Avec un pourcentage de réussite de 26,5 % à ce chapitre, les Penguins figurent au premier rang dans la Ligue nationale, devant les Jets de Winnipeg (25,4 %).

Chaude lutte au classement

Si les choses vont plutôt bien pour la formation de Pittsburgh, la lutte pour une place dans les éliminatoires demeure intense dans la section Métropolitaine. Les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey bataillent avec les Penguins au classement, tandis que les Islanders de New York, les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie n’ont pas encore dit leur dernier mot dans la course aux équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Crosby et les Penguins tenteront d’obtenir un cinquième gain consécutif, ce mercredi soir, en affrontant les Ducks, à Anaheim.