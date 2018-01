Saphir Taïder sur le point de s’entendre avec l’Impact?

Le milieu de terrain du FC Bologne Saphir Taïder serait sur le point de s’entendre avec l’Impact de Montréal.

Selon «France Football», l’international algérien «est attendu du côté de Montréal où il devrait s’engager avec l’Impact».

Info @francefootball Saphir #Taider est attendu du côté de #Montreal où il devrait s'engager avec l'Impact. pic.twitter.com/4csV10GXCM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 16 janvier 2018

Taider fait l’objet de rumeurs le liant à l’Impact depuis que le départ de Blerim Dzemaili, qui évolue sensiblement à la même position que lui, a été confirmé.

«Taïder fait partie des joueurs qui sont sportivement intéressants pour le remplacer», avait même mentionné l’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, la semaine dernière.

Né en France, Taïder a 25 ans et a commencé sa carrière professionnelle avec Grenoble. En Italie, il a évolué avec l’Inter Milan et Sassuolo, notamment, en plus du FC Bologne.

Il a représenté l’Algérie à une quarantaine de reprises depuis le début de sa carrière, ayant entre autres participé à la Coupe du monde de 2014 au Brésil.

Taider n'est pas le seul joueur de Bologne que la rumeur envoie à l'Impact. Notre collègue Nicolas Martineau a également mentionné, la semaine dernière, que le milieu de terrain chilien Erick Pulgar pouvait être dans la mire du club montréalais.