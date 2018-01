Repêchage MLS: une mine d'or pour l'Impact

Publié aujourd'hui à 14h48

Mis à jouraujourd'hui à 14h54

L’Impact a une chance en or de s’améliorer considérablement, vendredi, au repêchage de la MLS. En vertu de ses 4e et 7e choix de premier tour, Rémi Garde a trois avenues possibles devant lui.

1- Repêcher deux joueurs. En regardant les joueurs repêchés l’an dernier, l’Impact pourrait aller chercher des éléments importants avec ces deux choix dans le top 10. Or, le recrutement collégial n’a jamais été une priorité pour le club montréalais. Depuis la nomination de Rémi Garde à titre d’entraîneur-chef, y’a-t-il eu un recruteur attitré à temps plein sur le repêchage? Sinon, aussi bien se servir de ces choix comme monnaie d’échange.

2- Échanger les choix de premier tour pour acquérir un joueur d’impact ou de l’argent d’allocation. L’an dernier, le Dynamo avait échangé son 4e choix aux Timbers de Portland contre 100 000 $ d’argent d’allocation général (GAM), une place internationale et son 10e choix au premier tour. Pas mal du tout comme échange.

Au 8e rang, Orlando avait décidé d’échanger son choix à Atlanta contre Donny Toia, précédemment réclamé au repêchage d’expansion. Ce choix aura permis à Atlanta de mettre le grappin sur Julian Gressel... nommé la recrue de l’année en 2017.

3- Échanger un choix et repêcher avec l’autre.

D’abord, il est important de rappeler d’où provient le 4e choix de premier tour entre les mains de l’Impact. En 2016, Eric Miller (5e choix en 2014) a été échangé aux Rapids du Colorado contre leur choix de premier tour en 2018... Les Montréalais peuvent donc remercier les Rapids d’avoir connu une dernière saison de misère.

L’an dernier, l’Américain Jeremy Ebobisse a été choisi au 4e rang par les Timbers. L’attaquant de 20 ans a été utilisé comme remplaçant en 2017, marquant 1 but et ajoutant 3 passes décisives en 317 minutes de jeu. Il est vu comme l’un des meilleurs espoirs américains. En 22 matchs avec l’équipe nationale U20, il a marqué 12 buts.

Le 7e choix était celui des Whitecaps, qui ont décidé de sélectionner le défenseur latéral Jake Nerwinski. L’Américain est devenu un partant indiscutable dès le mois de juin, récoltant 5 passes décisives en 19 départs.

Les autres joueurs sélectionnés dans le top 10 en 2017:

1- Abu Danladi, attaquant, Minnesota, 8 buts, 3 passes décisives en 27 matchs.

2- Miles Robinson, défenseur, Atlanta, n’a disputé que 6 matchs en prêt à Charleston en USL.

3- Jonathan Lewis, attaquant, NYCFC, 2 buts, 1 passe décisive en 342 minutes.

5- Lalas Abubakar, défenseur, Columbus, a disputé 7 matchs de saison et 3 en séries.

6- Jackson Yueill, milieu de terrain, San Jose, a disputé 14 matchs en 2017.

8- Julian Gressel, milieu de terrain, Atlanta, 5 buts, 9 passes décisives en 32 matchs.

9- Niko Hansen, attaquant, Columbus, 1 but, 2 passes décisives en 417 minutes.

10- Joe Holland, milieu de terrain, Houston, n’a joué que 22 minutes.

Voici maintenant les 10 meilleurs espoirs disponibles, dans le désordre.

1- Francis Atuahene, attaquant/ailier, Michigan State

À 5 pieds 8 pouces et 170 livres, Atuahene est considéré comme le joueur le plus rapide disponible au repêchage. Joueur polyvalent, le Ghanéen est capable de jouer en pointe, en tant qu’attaquant secondaire et sur les ailes. Arrivé aux États-Unis grâce à l’organisme Right to Dream, Atuahene a les atouts pour jouer dans la MLS dès cette année. Il a été impressionnant au «MLS Combine» à Orlando cette semaine.

2- Tomas Hilliard-Arce, défenseur central, Stanford

Capitaine à Stanford, Hilliard-Arce est le symbole américain parfait, un peu comme Jordan Morris il y a deux ans. Le défenseur de 6 pieds 1 pouce a été nommé le défenseur de l’année en 2016 et en 2017 dans la conférence pacifique de la NCAA.

3- Mason Toye, attaquant, Indiana

À 6 pieds, 3 pouces et 180 livres, Toye a la même charpente qu’un certain Nick DePuy. Considéré comme un joueur technique, Toye a récolté 10 buts en 21 départs pour Indiana l’an dernier. À 19 ans, le grand attaquant n’est cependant pas réputé pour son jeu aérien.

4- Ema Twumasi, ailier, Wake Forest

Twumasi est un autre Ghanéen arrivé en Amérique grâce à l’organisme Right to Dream, aidant les Africains à étudier aux États-Unis, via les programmes sportifs.

Le joueur de 20 ans a récolté 10 buts et 7 passes décisives en 23 matchs avec Wake Forest l’an dernier. Twumasi a une bonne première touche de balle, une bonne technique et il est rapide.

5- Joao Moutinho, défenseur/milieu, Akron

Moutinho est un joueur défensif polyvalent. Capable de jouer en défense centrale, à gauche ou en tant que milieu défensif, le Portugais a été formé au mythique Sporting CP avant de s’installer aux États-Unis pour les études en 2017. À 20 ans, le joueur de 6 pieds a été récompensé en tant qu’athlète-étudiant à quelques occasions la saison dernière. Le problème, c’est que Moutinho a été mauvais, lundi, lors d’un match d’évaluation avec les autres espoirs.

6- Chris Mueller, attaquant secondaire, Wisconsin

Mueller vient de connaître une saison d’enfer avec l’université du Wisconsin, étant nommé le joueur offensif par excellence de la conférence Big-10 de la NCAA. L’Américain de 5 pieds 9 pouces a récolté 9 buts et 20 passes décisives en 21 matchs. D’ailleurs, ses 20 passes le placent au sommet de la NCAA au grand complet.

7- Mo Adams, milieu défensif, Syracuse

À l’instar des Jack Harrison et Dom Dwyer, c’est aux États-Unis que ce Britannique veut tenter sa chance. Formé à Derby County, Adams s’est amené à Syracuse en 2016 et il est en possession d’un contrat Génération Adidas.

8- Jon Bakero, attaquant, Wake Forest

Rarement aurez-vous vu un joueur de 6’3 avec une telle élégance sur le terrain. Né en Espagne, Bakero est le fils de Jose Mari Bakero, ancienne gloire du FC Barcelone, actuellement coordonateur à La Masia, l’Académie du club catalan. Vous vous en doutez, Bakero a le soccer dans le sang et sa vision du jeu est impressionnante. Ses 16 buts et 14 passes décisives en 23 matchs la saison dernière à Wake Forest sont des statistiques plutôt évocatrices. D’ailleurs, il a gagné le trophée MAC Hermann, remis au meilleur joueur collégial de l’année. Il est mon favori dans le top 10.

9- Tristan Blackmon, défenseur, Pacific

À 6’2, ce défenseur latéral droit semble être équipé de 3 poumons. Son gabarit imposant lui permet aussi de jouer dans une charnière centrale. Plutôt bon balle au pied, Blackmon figurait parmi les finalistes au trophée MAC Hermann en 2017.

10 - Justin Fiddes, défenseur, Washington

Ce latéral gauche a des qualités athlétiques impressionnantes. L’Américain de 5’11 a couru une distance de 40 verges en 4,37 secondes lors de ses tests collégiaux. Il s’agit d’un test particulièrement réputé lors des essais dans la NFL... et les receveurs éloignés enregistrent en moyenne un temps de 4,55 secondes. Bref, Fiddes est très rapide... et il est aussi solide défensivement à en juger les vidéos sur YouTube.

Comme vous le voyez, plusieurs joueurs disponibles au repêchage 2018 pourraient rapidement devenir des incontournables dans la MLS... si vous étiez Rémi Garde, que feriez-vous?