Qui peut arrêter Mikaël Kingsbury? «Moi-même»

La question se pose: qui va pouvoir arrêter le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury?

«Moi-même», a risqué le principal intéressé, à titre de réponse, lors d’une entrevue accordée à l’émission Québec matin, mardi.

Si je continue à faire mon travail comme je le fais, je vais continuer à bien skier, a expliqué celui qui compte 13 victoires consécutives sur le circuit de la Coupe du monde. C’est certain que c’est difficile d’être constant et de gagner à chaque course, car les gars sont vraiment bons. Ça se joue vraiment entre les deux oreilles. On est 10 gars capables de gagner.»

Naturellement, Kingsbury représente le favori pour remporter la médaille d’or, en février, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

«J’ai un nouveau saut que j’ai pratiqué, mais présentement, ça va vraiment bien avec mes sauts, a indiqué Kingsbury, qui ne compte pas faire de changements dans sa routine en vue des Jeux. J’ai un petit "edge" sur les autres avec mes sauts, dont le double vrille en haut de piste. Mon quotient de difficulté est plus élevé. Si je fais ma descente, j’ai toujours la chance de faire un petit peu plus de points que les autres.»

Sur le circuit de la Coupe du monde, le Kazakh Dmitriy Reikherd et l’Australien Matt Graham demeurent les principaux adversaires de Kingbury.

«J’ai été "clutch" au bon moment cette saison, surtout quand ça compte pour le podium, a par ailleurs noté le skieur de 25 ans. Ça va vraiment bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien en haut du parcours».

