Virtue et Moir porteront le drapeau canadien à Pyeongchang

Les patineurs artistiques Scott Moir et Tessa Virtue seront les porte-drapeaux du Canada aux Jeux olympiques d'hiver 2018 qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février.

C’est ce qu’ont annoncé le Comité olympique canadien et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, mardi. D’ailleurs, le duo a été accueilli au Parlement en avant-midi. Ainsi, il mènera la délégation de 230 athlètes, succédant à la hockeyeuse Hayley Wickenheiser, qui avait obtenu ce privilège en 2014 à Sotchi.

«Ils ne porteront pas que le drapeau, mais aussi l'espoir des jeunes athlètes», a déclaré le premier ministre Trudeau en point de presse sur la Colline du Parlement, à Ottawa,

Pour une première fois, deux athlètes porteront le drapeau unifolié lors de la cérémonie d’ouverture.

«Le privilège de porter le drapeau vient avec une grande responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. Nous nous engageons à incarner les valeurs et les standards qui font du Canada un endroit si unique et à adopter l’esprit olympique dans sa forme la plus pure», a commenté Virtue dans un communiqué.

«Être nommés les porte-drapeaux du Canada est le plus grand honneur de notre carrière et nous sommes très reconnaissants envers le COC pour sa confiance en nous», a ajouté Moir.

Ascension rapide

Virtue et Moir sont devenus champions mondiaux juniors en 2006. Puis, aux Championnats du monde seniors, ils ont obtenu le statut de vice-champions à leur première participation en 2008, en plus d’être médaillés de bronze l’année suivante.

Cependant, ils ont connu le moment fort de leur carrière à Vancouver en 2010 en devenant les premiers Nord-Américains et les plus jeunes patineurs à décrocher l’or olympique en danse sur glace. Ils n’étaient alors âgés que de 20 et 22 ans, respectivement.

En 2016-2017, les deux patineurs ont mis la main sur leur premier titre de la Finale du Grand Prix de l’Union internationale de patinage.

- Avec la collaboration de Boris Proulx