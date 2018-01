Les Devils renouent avec la victoire

Après avoir perdu leurs six derniers matchs, les Devils du New Jersey ont enfin décroché une victoire en défaisant les Islanders de New York au compte de 4-1, mardi à Brooklyn.

Comme le Canadien de Montréal la veille, les Devils ont bombardé le filet des Islanders. En tout, ils ont mis Jaroslav Halak au défi à 42 reprises. Lundi au Centre Bell, le Tricolore avait envoyé 56 rondelles en direction du filet adverse dans une cause perdante.

Devant la cage des Devils, Keith Kinkaid a pour sa part cédé une fois sur 26 tirs. Cory Schneider n'a pas participé à la rencontre en raison d'un virus.

Damon Severson a été l’attaquant le plus productif du côté des vainqueurs avec deux buts. Kyle Palmieri et Taylor Hall ont complété la marque tandis que Jesper Bratt a récolté deux mentions d’aide.

La réplique des Islanders est venue du bâton d’Anders Lee. L’attaquant compte déjà 26 buts à sa fiche cette saison.