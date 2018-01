Le Tour de l’Abitibi prêt à célébrer un anniversaire important

Le Tour de l’Abitibi fêtera son 50e anniversaire en juillet prochain.

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de l’ancien cycliste québécois Pierre Harvey, lui-même champion de l’épreuve. L’annonce de la programmation de cette 50e édition a été faite mardi à Val-d’Or, ville hôtesse de la prochaine compétition.

Harvey, gagnant du Tour en 1975 à sa deuxième année junior, a d’ailleurs participé au dévoilement de la programmation par vidéo-conférence.

Suzanne Fortin, présidente de la plus importante course cycliste par étapes destinée aux juniors et aussi de l’unique épreuve de la Coupe des nations en Amérique pour cette catégorie, a profité de l’occasion pour faire connaître les grandes lignes des festivités.

Titour de retour

Parmi les éléments majeurs de la programmation, il y aura le retour de la mascotte Titour, qui avait relégué aux oubliettes depuis quelques années. De plus, les couleurs officielles du Tour passent au bleu et à l’or tandis que celles de Titour et des maillots principaux conservent leurs couleurs originales, le brun et l’orange.

Parmi les autres festivités, il y aura le retour de la randonnée populaire Cyclo-Titour en juin, qui aura comme objectif de dépasser le record de participation de 2450 pédaleurs établi en 1996.

Le Tour des champions, disputé par plusieurs anciens participants, sera au programme.

Également en préparation, le livre «La route des champions», qui relatera en détail chacune des présentations de cet événement lancé en 1969. Avec en prime, la liste et les classements des 4295 cyclistes qui ont écrit son histoire.

La présence des meilleurs cyclistes juniors internationaux sur les routes de l’Abitibi est attendue du 16 au 22 juillet.