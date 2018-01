LavoieDubé : célébrer chaque but comme si c’était le dernier

L’attaquant des Canadiens Nicolas Deslauriers a inscrit six buts en 24 matchs avec l’équipe cette saison et chaque fois, sa façon de célébrer, qui n’est jamais tout à fait la même, fait sourire.

Le joueur de 26 ans savoure chaque moment passé dans l’uniforme de l’équipe de son enfance et ce n’est jamais aussi évident que lorsqu’il parvient à mettre la rondelle dans le filet.

«C'est juste dans le moment, je n'y pense même pas, a-t-il mentionné, mardi, à #LavoieDubé. Je me suis toujours fait dire par Patrick Kaleta, quand j'étais à Buffalo, "celebrate like it's you last one" (célèbre comme si c'était ton dernier). C'est comme ça. Mettons que je "blackout" un peu quand je compte.»

Le Québécois, de son propre aveu, avait besoin d’un changement de décor cette saison. Celui auquel il a droit dépasse ses espérances.

«Les partisans, quand ça crie, ça donne des frissons à chaque fois, a-t-il souligné. Je ne suis pas un gars qui marque beaucoup de buts, donc quand ça arrive, c'est incroyable à toute les fois. Je pense que c'est pour ça que ma célébration est toute mêlée, parfois.»

Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.