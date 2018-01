Jussi Jokinen est disponible

Les Kings de Los Angeles ont placé le nom de l’attaquant Jussi Jokinen au ballottage, mardi.

S’il ne trouve pas preneur, le vétéran de 34 ans sera cédé au Reign d’Ontario, dans la Ligue américaine de hockey.

Échangé aux Kings par les Oilers d’Edmonton en retour du joueur d’avant Michael Cammalleri le 14 novembre dernier, Jokinen a été limité à un but et quatre mentions d’aide en 18 matchs depuis son arrivée à Los Angeles. Plus tôt dans la saison, il avait inscrit une aide en 14 sorties avec Edmonton.

L’ancien des Stars de Dallas, du Lightning de Tampa Bay, des Hurricanes de la Caroline, des Penguins de Pittsburgh et des Panthers de la Floride a totalisé 552 points en carrière dans la Ligue nationale.