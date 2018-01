«Jure-lé» : spécial 2 pour 1!

Spécial deux pour un à #LavoieDubé mardi! Nous vous avons trouvé deux séquences pour le segment «Jure-lé» de l’émission.

Max Pacioretty était à l’honneur dans la première. Le capitaine des Canadiens a trébuché sur la glace, lundi, après avoir accidentellement mis un patin sur la rondelle durant la période d’échauffement avant le match face aux Islanders.

Dans la deuxième, on retrouve deux vedettes : l’ex-joueur de baseball Alex Rodriguez et la chanteuse Jennifer Lopez. Le couple chéri des médias américains a participé à la fameuse «Kiss cam» pendant le match de basketball universitaire entre Miami et Duke.

Voyez le segment «Jure-lé» de #LavoieDubé dans la vidéo ci-dessus.