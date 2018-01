John Tavares à Montréal : un rêve en couleur?

John Tavares suscite l’enthousiasme des partisans montréalais. Mais est-ce démesuré?

Est-ce rêver en couleur d’espérer le voir avec les Canadiens? Michel Bergeron et Louis Jean ont répondu à la grande question à l’émission Dave Morissette en direct, mardi soir.

Voyez la chronique «La sagesse contre la jeunesse» dans la vidéo ci-dessus.

Louis Jean est plus optimiste que son collègue. «C’est un rêve en couleur, mais ce n’est pas impossible non plus. C’est peu probable, mais ce n’est pas impossible», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Michel Bergeron et Louis Jean ont également répondu à la question «Réclamer Logan Shaw au ballottage doit-il être interprété comme un désaveu pour les joueurs du Rocket de Laval?».