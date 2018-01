«J’ai toujours confiance en Jonathan Drouin» - Dominique Ducharme

Publié aujourd'hui à 08h13

Mis à jouraujourd'hui à 08h19

Dominique Ducharme connaît Jonathan Drouin. Je lui ai parlé lundi matin.

Ducharme a été l’entraîneur-chef de Drouin avec les Mooseheads de Halifax pendant trois saisons (2011 à 2014). Ils ont mené leur équipe à la Coupe Memorial en 2013 et Drouin avait été choisi le joueur junior par excellence cette année-là.

Ducharme, maintenant entraîneur-chef des Voltigeurs Drummondville, rappelle que Drouin avait connu un lent départ à son année recrue à Halifax. «Il récoltait à peine un point par match. Il avait eu besoin de 30 ou 40 parties pour trouver son rythme. Nous avions assisté à son éclosion lors des séries (2012)», se souvient celui qui vient de mener le Canada à la médaille d’or au récent Championnat du monde junior.

Comme ce fut le cas à Halifax il y a six ans, Drouin connaît aussi des débuts timides avec les Canadiens. Il n’est pas l’ombre du joueur dynamique et explosif qu’il a toujours su être. Ducharme ne perd pas espoir. «J’ai toujours confiance en lui», dit-il sans hésiter.

«Jonathan est un joueur avec des habiletés et un talent exceptionnel. À 22 ans, c’est encore un jeune joueur. En plus, il apprend une nouvelle position (celle de centre) dans la Ligue nationale. Cela ne s’apprend pas du jour au lendemain. Il a besoin de temps.»

À l’âge de 16 et 17 ans, Drouin jouait à l’aile sous les ordres de Ducharme. C’est à 18 ans que Ducharme a fait jouer Drouin au centre avec les Mooseheads. «Il avait besoin d’un nouveau défi à ce moment-là et je pensais que de le faire jouer au centre était pour permettre à Jonathan d’ajouter une corde à son arc.»

«La position naturelle de Jonathan est à l’aile, mais je crois qu’il peut aussi avoir du succès au centre. L’important pour lui, c’est qu’il doit être en possession de la rondelle le plus souvent possible et il doit être en mouvement (bouger ses pieds) pour être en mesure d’attaquer la zone offensive avec beaucoup de vitesse. Quand il joue de cette façon, c’est très difficile de l’affronter.»

Selon Ducharme, Drouin est un joueur intelligent autant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. «Il a toujours aimé étudier la ‘’game’’. Il aime observer les tendances. Son changement de position de l’aile au centre doit sûrement le forcer à le faire encore davantage.»

Ducharme le prochain

Le parcours de Dominique Ducharme est éloquent. Il est devenu le premier issu de la LHJMQ à avoir gagné la Coupe Memorial (2013) et la médaille d’or avec l’équipe canadienne junior (2017) à titre d’entraîneur-chef. Mon collègue Mikaël Lalancette me disait aussi qu’il est devenu seulement le quatrième à réaliser l’exploit après Terry Simpson, Don Hay et Brent Sutter.

Il n’y a aucun doute à mes yeux, Ducharme est prêt pour les rangs professionnels. Il mérite d’avoir sa chance. Qui lui donnera?

Est-ce que ce sera comme entraîneur-chef ou entraîneur adjoint dans la LNH ou encore comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine? Bonne question.

Il est rare de voir un homme de hockey faire le saut directement de la Ligue junior majeur du Québec à la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Patrick Roy est l’un des rares à l’avoir fait.

Toutefois, je crois que Ducharme possède tous les outils et toutes les qualités pour diriger une équipe du circuit Bettman.