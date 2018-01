Fin de cauchemar pour «Genie»?

Publié aujourd'hui à 14h16

Mis à jouraujourd'hui à 14h23

«Alleluia!», ais-je écrit en amorce de message sur Twitter, dans la nuit de lundi à mardi, lorsque Eugenie Bouchard a (finalement) remporté une victoire.

En battant la jeune et prometteuse Française Océane Dodin, 6-3 et 7-6 (5), «Genie» a mis fin à une séquence triste de huit défaites consécutives.

Vous connaissez la maxime: «une hirondelle ne fait pas le printemps». En deux mots, ce n’est pas ce qui signifie automatiquement un retour dans le top 10, ni même dans le top 50. Mais il faut commencer quelque part.

Lorsque tout son entourage nous confirme que malgré sa dégringolade, Eugenie n’a jamais cessé de travailler ou de s’entraîner, il faut le croire. Ça paraît dans sa musculature et ça paraît dans l’amélioration de son service. Une première balle plus puissante qui lui procure éventuellement des as. Sa récolte de 12, face à Dodin, n’était pas une coïncidence.

Le cauchemar de Mladenovic

Pour ceux qui croient que Bouchard méritait tout cet opprobre pour son incapacité à gagner, compte tenu de ce talent et cette réussite affichée à un âge précoce, sachez que ces passages à vide sont fréquents au tennis.

Fréquents, imprévisibles et difficiles à expliquer autrement qu’en citant cette autre maxime, bien québécoise celle-là: «c’est entre les deux oreilles que ça se passe».

Les exemples foisonnent, mais je ne mentionnerai que l’invraisemblable descente aux enfers de la Française Kristina Mladenovic.

Au début de juin 2017, Mladenovic complétait un bond de 40 échelons, et cognait à la porte du top 10 mondial, tout ça grâce à un printemps très productif. Depuis le 11 juin dernier, elle a compilé une fiche de 7-16. Mais, surtout, elle a terminé l’année avec 12 défaites de suite. Oui. DOUZE défaites consécutives. Et si on ajoute son début d’année 2018, Kristina a perdu 15 matchs de suite. Qui plus est, dans ces 15 défaites, elle n’a gagné que trois manches sur 23!

Plus horrible que ça, tu accroches ta raquette.

Cela dit, Mladenovic aura au moins trouvé l’amour pendant cette séquence, elle qui vient de parler ouvertement de sa nouvelle relation avec le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem, actuel 5e joueur mondial.

Pour revenir à Bouchard, espérons qu’elle aura retrouvé la seule chose qui semble manquer à son bonheur, la confiance en elle. Son humble célébration et son petit sourire, à l’issue de sa victoire mardi midi en Australie, étaient notables. Pas d’exhubérance, pas de spectacle pour la galerie. Juste un plaisir à savourer en dedans.