Elgin Baylor aura sa statue à Los Angeles

Véritable légende des Lakers de Los Angeles, Elgin Baylor deviendra la 10e célébrité à voir une statue érigée en son honneur à l’extérieur du Staples Center.

La cérémonie, prévue le 6 avril, permettra à Baylor de rejoindre notamment quatre autres vedettes des Lakers, soit Earvin «Magic» Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West et Shaquille O’Neal.

L’homme aujourd’hui âgé de 83 ans se retrouvera également aux côtés du Québécois Luc Robitaille et du célèbre Wayne Gretzky, deux anciens des Kings de Los Angeles ayant également été honorés au fil des ans. Des statues du boxeur Oscar De La Hoya et des annonceurs Francis Hearn et Bob Miller complètent le paysage à l’extérieur du Staples Center.

«C’est quelque chose dont on me parlait parfois, a commenté Baylor, cité sur le site web des Lakers. Je suis honoré d’avoir finalement ma statue. Je ne sais pas comment je vais réagir quand je vais la voir, car je n’ai jamais vécu quelque chose de semblable auparavant. Je suis certain que je vais savourer le moment.»

La statue sera dévoilée avant un match entre les Lakers et les Timberwolves du Minnesota.

Cette partie semble bien choisie, puisque Baylor avait été repêché premier au total en 1958, lorsque les Lakers évoluaient à Minneapolis.

Moyenne de 27,4 points par match

Baylor a disputé sa carrière de 14 saisons au complet avec cette concession, déménageant avec l’équipe de Minneapolis à Los Angeles en 1960.

En 846 parties, le joueur a conservé des moyennes de 27,4 points et de 13,5 rebonds par match. Élu au Temple de la renommée du basketball en 1977, Baylor a également vu son dossard numéro 22 retiré par les Lakers en 1983.

Choisi recrue de l’année au terme de la saison 1958-1959, l’Américain a aussi participé 11 fois au match des étoiles de la NBA. Il a toutefois joué à une époque où les Celtics de Boston avaient pris l’habitude de vaincre les Lakers en finale (sept fois entre 1959 et 1969).

«Sa liste d’accomplissements est unique et je suis impatiente de voir sa statue auprès de celles des autres légendes des Lakers», a indiqué la présidente et copropriétaire des Lakers, Jeanie Buss.

Après sa carrière de joueur, Baylor a travaillé chez les Clippers de Los Angeles pendant plus de deux décennies, à titre de vice-président des opérations basketball.