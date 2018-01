Dominic Turgeon à l'essai avec les Red Wings

L’entraîneur-chef des Red Wings de Detroit, Jeff Blashill, a indiqué mardi que l’attaquant Dominic Turgeon disputera au moins les deux prochains matchs de son équipe.

Le fils de l’ancien hockeyeur du Canadien de Montréal Pierre Turgeon a été rappelé du club-école situé à Grand Rapids, samedi. Il a disputé son premier match en carrière dans la Ligue nationale (LNH) le lendemain dans un gain de 4-0 contre les Blackhawks de Chicago. À cette occasion, le jeune homme de 21 ans a passé environ neuf minutes sur la patinoire, décochant un lancer.

«Je suis bien sûr excité, a commenté le Québécois au site officiel de son équipe. Je n’ai jamais eu la chance de jouer dans cet aréna [le Little Ceasars Arena de Detroit] avant cela, même pas en présaison. Je crois que je serai plus confortable à mesure que la journée avancera.»

«Il a évidemment grandi dans le monde du hockey avec son père, donc il amène avec lui une bonne et tranquille confiance, a ajouté Blashill au sujet de son protégé, qui doit sa présence dans la formation aux absences de Justin Abdelkader et Darren Helm. Il n’est pas intimidé par la LNH, il peut marcher dans le vestiaire et être totalement à l’aise. Se retrouver avec des gars qu’il a vus dans les rangs mineurs l’aidera certainement.»

Bonne saison

Choix de troisième tour, le 63e au total, des Wings au repêchage de 2014, Dominic Turgeon a amassé neuf buts et 14 mentions d’aide pour 23 points en 40 rencontres avec la filiale cette saison.

«Un aspect important, c’est que son jeu est transférable. Ce qu’il a fait dans la Ligue américaine représente exactement les choses à accomplir ici, a déclaré Blashill. Il doit être un joueur solide dans les deux sens de la patinoire, un pivot défensif efficace et un gars fiable pour écouler les punitions. [...] Il n’est pas un patineur offensif qu’on essaie de transformer en joueur défensif. Il est un hockeyeur bon dans ces deux facettes pouvant amener parfois de l’attaque.»

Les Wings avaient rendez-vous avec les Stars de Dallas mardi soir et affronteront les Hurricanes de la Caroline, samedi.