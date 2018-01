Charlie McAvoy, le digne successeur de Zdeno Chara

Les Bruins ont frappé un circuit avec leur choix de premier tour au repêchage de 2016. On peut même dire un grand chelem. Au 14e rang de cet encan présenté à Buffalo, ils ont offert un chandail et une casquette au défenseur Charlie McAvoy.

McAvoy, qui a fêté ses 20 ans le 21 décembre, est déjà un membre clé de la brigade de défenseurs des Bruins. L’Américain sert de partenaire à Zdeno Chara qui, à 40 ans, est deux fois plus âgé.

«Zdeno fait tellement de choses pour moi, a dit McAvoy avec un large sourire après un entraînement des Bruins au Warrior Ice Arena.

«Il m’enseigne des choses, autant sur la glace qu’à l’extérieur, sur la façon de me comporter pour devenir un pro. Il m’a donné des leçons vitales. J’apprends d’un futur membre du Temple de la renommée, c’est assez extraordinaire.

Je ne tiens rien pour acquis et je le remercie souvent. J’apprends d’une légende.»

S’il n’aime pas trop qu’on lui rappelle la différence d’âge avec son partenaire, Chara retrouve le sourire pour énumérer ses qualités.

«Dès le premier tour des séries l’an dernier, nous savions que Charlie était un talent rare et spécial, a expliqué le Slovaque.

«C’était un gros défi pour lui de sortir de l’université et de jouer un rôle important à la ligne bleue avec les Bruins en séries, à ses premiers pas dans la LNH. Il n’avait pas l’expérience, mais ça ne paraissait pas. Il se débrouillait bien physiquement et mentalement. C’était une indication de son potentiel. Charlie sera dans la LNH pour une très longue période.»

À l’instar de Chara, Patrice

Bergeron avait aussi les yeux illuminés en parlant de McAvoy.

«Charlie est vraiment bon pour un jeune de 20 ans, a mentionné Bergeron. Il n’y a pas de limites pour lui. Il a tous les outils pour réussir et devenir un défenseur dominant pour les 10 ou 15 prochaines années. Il est rapide, fort, intelligent et il a une bonne vision. Il travaille vraiment fort avec “Z” pour apprendre. Il est beau à voir. Charlie a un gros impact sur notre équipe.»

Candidat pour le Calder

À la mi-saison, les Mathew Barzal, Brock Boeser, Clayton Keller et Mikhaïl Sergachev représentent les plus sérieux candidats à l’obtention du trophée Calder, décerné à la recrue de l’année. McAvoy demeurait un peu plus dans l’ombre.

En 42 matchs, McAvoy a déjà récolté 24 points (5 buts, 19 passes) et il présente un différentiel de +15. Mais il y a une statistique encore plus importante dans son cas et c’est son temps de jeu moyen. Depuis le début de l’année, Bruce Cassidy l’utilise en moyenne 22 min 51 s.

Il vient au deuxième rang chez les Bruins pour le temps d’utilisation derrière Chara (23 min 23 s). Mais parmi les recrues dans la LNH, McAvoy se situe au premier rang et par une très grande marge. Le défenseur des Flyers, Robert Hagg, vient au deuxième rang à 18 min 49 s, soit quatre minutes de moins.

«Il est très fort physiquement pour son âge, a dit Cassidy. Il suit la parade contre les meilleurs trios de l’équipe adverse. C’était contre Jamie Benn au dernier match, contre Pacioretty à Montréal et ce sera Tavares la semaine prochaine. Il trouve toujours une façon de bien jouer contre les gros noms. Il est très constant dans ses confrontations. C’est très impressionnant.»