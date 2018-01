Bernier commence à se faire impatient

Nouvellement retraité, Patrice Bernier renouera avec la compétition le 17 février prochain lors d'un match de futsal présenté au centre Pierre Charbonneau et dont les profits seront remis à la maison d'Haïti.

«L'année dernière, on avait pu compter sur la présence d'Adonis Stevenson et de John Bowman des Alouettes de Montréal, a-t-il mentionné lors de cette conférence de presse organisée dans le quartier St-Michel. Cette année on va rafraichir notre alignement avec d'autres personnalités de la sphère québécoise».

Mais au-delà de l'alignement de ce match des célébrités, l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal s'inquiète surtout de celui qu'on verra sur le terrain du Stade Saputo la saison prochaine.

«Je ne vais pas cacher mon inquiétude. Tu vois des joueurs partir et tu n'as pas encore eu d'annonce. Comme tout le monde, je veux voir une équipe super compétitive. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera l'équipe 2018».

Chose certaine, avec le départ des Bernier, Ciman, Djemaili, Oyongo et Camara, l'édition 2018 de l'Impact de Montréal ne ressemblera en rien aux précédentes.

«Le visage de l'Impact change et se rajeunit. Oui les gens s'étaient liés aux Patrice Bernier, Hassoun Camara et Laurent Ciman, mais au soccer les choses changent. Bien sûr on a hâte aux annonces, mais je suis certain que l'équipe travaille fort là-dessus », a conclu celui qui occupe désormais les fonctions d'entraîneur auprès de l'académie.

Puisqu'on parle d'annonce, le journal français L'Équipe rapportait récemment que l'Impact serait intéressé au défenseur Zakaria Diallo.

Ce dernier pourrait même être présent pour le début du camp d'entrainement la semaine prochaine.