Une gifle au visage de Michael McCarron?

Claude Julien a salué la décision de patron, le directeur général Marc Bergevin, de réclamer Logan Shaw au ballottage, lundi.

Que peut apporter le nouveau joueur de centre aux Canadiens de Montréal?

D’abord, il comble un besoin urgent en l’absence de Phillip Danault. Le droitier de 25 ans est reconnu comme étant très fiable sur le plan défensif et Claude Julien laisse entendre qu’il a plus de potentiel à l’attaque que le suggèrent ses deux buts et six aides.

Le gabarit de 6 pi 3 po de l’ancien de la LHJMQ offre aussi une certaine robustesse au Tricolore.

«Il prend de bonnes décisions avec la rondelle et il est responsable dans son territoire», a prévenu l’entraîneur-chef, lundi, peu avant le match contre les Islanders de New York.

«Étant donné la situation dans laquelle nous sommes avec les blessures, c’est un bon coup de la part de Marc. Ça nous donne un peu de renfort.»

Une gifle au visage Michael McCarron?

Aux yeux de plusieurs experts, le grand perdant de cette acquisition, c’est Michael McCarron.

Le choix de premier tour des Canadiens à l’encan de 2013 ronge son frein dans la Ligue américaine, chez le Rocket de Laval, après avoir été blanchi en 10 rencontres avec le grand club, cette saison.

«Quand Michael McCarron voit ça aujourd’hui, il encaisse le coup sur le museau», a imagé l’analyste Renaud Lavoie à l’émission #LavoieDubé. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui.»

Pour Dany Dubé, il s’agit en effet d’un «autre traitement-choc» pour l’attaquant américain, qui n’a toujours pas fait sa niche dans la LNH.

L’analyste de hockey ne croit toutefois pas que le géant de 6 pi 6 po est à la croisée des chemins.

«Dans le cas de McCarron, on va voir le vrai portrait lorsqu’il aura 25 ans, a-t-il prévenu. Pourquoi à 25 ans? Ses jambes.

«Quand j’ai vu ses jambes, tout de suite, je me suis dit ‘lui ça va être plus long que les autres’.»