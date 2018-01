Mike Mularkey ne dirigera plus les Titans

Les Titans du Tennessee et l’entraîneur-chef Mike Mularkey ont mis fin à leur association professionnelle, lundi.

Selon le club de Nashville, la séparation s’est faite à l’amiable, en raison «d’une incapacité à conclure une entente pour le futur ». Pour sa part, le réseau ESPN a ajouté que l’organisation prévoyait congédier son instructeur à la fin du calendrier régulier. Cependant, celui-ci a mené sa troupe au deuxième tour éliminatoire, où elle s’est inclinée 35-14 devant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, samedi.

Or, le site NFL.com a rapporté que le directeur général Jon Robinson et le président et chef de la direction Steve Underwood avaient mentionné à Mularkey ce week-end qu’ils allaient prolonger son contrat.

«Dans les faits, nous avons discuté de son avenir avec l’équipe la semaine passée, mais au cours de ces pourparlers, il devenait évident que nos visions respectives quant au chemin du succès étaient différentes», a déclaré la propriétaire Amy Adams Strunk dans un communiqué.

Mularkey avait été embauché le 16 janvier 2016. Les Titans ont conservé une fiche de 9-7 en saison régulière lors de chacune de ses deux années à la barre du club.