Les meilleurs espoirs de la cuvée de 2018

La cuvée du repêchage de 2018 s'annonce très prometteuse, notamment en raison de la présence du prodige suédois Rasmus Dahlin, perçu comme un défenseur d'exception. N'allez toutefois pas croire qu'elle se limite à lui.

Le journaliste Kevin Dubé (Journal de Montréal) était de passage à notre émission Le Mag LHJMQ, lundi soir, pour dresser les profils des meilleurs espoirs qui seront sélectionnés à Dallas au mois de juin. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Rasmus Dahlin, défenseur gaucher, 6 pi 2 po et 183 lb, natif de Trollhättan (Suède)

- 5B, 6A, 11P en 28PJ avec le Frolunda HC (SHL)

- CMJ: 6A en 7PJ

«Je serais la personne la plus surprise au monde s’il n’est pas le premier choix à Dallas en juin prochain. Les attentes sont tellement élevées et chaque fois qu’on le voit jouer, on a l’impression qu’il les remplit à 100%. Il a été le meilleur défenseur de la Suède sans l’ombre d’un doute au Championnat mondial junior. Il a été élu meilleur défenseur du tournoi par les membres des médias. [...] Quand il est sur la patinoire, il démontre une confiance et une maturité incroyables.

«Certaines personnes pensent qu’il aura un impact presque aussi important que celui de Connor McDavid ou Auston Matthews à leur première année d’admissibilité dans la LNH.»

Filip Zadina, ailier gauche, 6 pi 1 po et 192 lb, natif de Pardubice (République Tchèque)

- 27B, 24A, 51P en 35PJ avec les Mooseheads d'Halifax (LHJMQ)

- CMJ: 7B, 1A, 8P en 8PJ

«Après Dahlin, il y a trois, quatre ou cinq joueurs qui vont se batailler pour les deuxième, troisième et quatrième rangs au repêchage. Zadina en est un. Il a marqué des buts très importants [au Championnat mondial junior], c’est un franc-tireur, un marqueur naturel. Le duo qu’il a composé avec l’espoir des Hurricanes Martin Necas a été dynamique et très dangereux offensivement.

«Zadina a peut-être augmenté sa cote auprès des recruteurs. Avant le début du tournoi, on pensait peut-être qu’Andrei Svechnikov, le Russe, était le deuxième meilleur espoir de ce repêchage. Avec le tournoi qu’il a connu, est-ce que Zadina pourrait être le joueur sélectionné après Rasmus Dahlin? Ce n’est pas impossible.»

Brady Tkachuk, centre ou ailier gauche, 6 pi 3 po et 196 lb, natif de St-Louis (États-Unis)

- 4B, 12A, 16P en 22PJ avec Boston University (NCAA)

- CMJ: 3B, 6A, 9P en 7PJ

«C’est une version presque améliorée de son frère Matthew qui joue avec les Flames de Calgary. Il aime se salir le nez et déranger l’adversaire. Lors du match contre le Canada à l’extérieur au New Era Filed, Bob Motzko avait décidé de le placer avec Casey Mittelstadt, qui était le meilleur attaquant américain, et la chimie a été immédiate entre les deux joueurs.

«Ce n’est pas le genre de joueurs qu’on va remarquer tout de suite comme Zadina ou Dahlin, mais il est tellement efficace en fond de territoire. C’est probablement un des joueurs les plus prêts, autant physiquement que mentalement, à faire le saut dans la LNH. Il n’était qu’à quelques jours l’an dernier d’être admissible à la séance de sélection. Il pourrait très bien faire comme son frère et jouer dans la Ligue dès la première année.»

Andrei Svechnikov, ailier droit, 6 pi 3 po et 187 lb, natif de Barnaul (Russie)

- 16B, 10A, 26P en 21PJ avec les Colts de Barrie (OHL)

- CMJ: 5A en 5PJ

«Je ne sais pas si c’est son absence [avant le début du tournoi] ou sa blessure qui l’a nui au Championnat mondial. Aussi, en raison de la mentalité russe, les jeunes joueurs de 17 ans, à moins d’être exceptionnels, n’ont pas toujours beaucoup de temps de glace. L’entraîneur Valeri Bragin aime y aller avec ses vétérans. Svechnikov a quand même amassé cinq passes en cinq rencontres malgré un temps de jeu restreint de 11 minutes par match. Il a été utilisé avec le meilleur attaquant russe Klim Kostin, mais son temps en avantage numérique était plus limité.

«Le Championnat mondial junior n’aura peut-être pas été la meilleure vitrine pour lui. Mais c’est clair que les recruteurs l’adorent. C’est un franc-tireur naturel. Peut-être que les Zadina et Tkachuk ont réussi à le devancer au classement, mais la deuxième moitié de saison sera importante.»

Le choix des Canadiens

Impossible d'ignorer la brûlante question. Sur qui Trevor Timmins et sa bande jetteront-ils leur dévolu, sachant que le Tricolore pourrait bénéficier d'un rang favorable?

«Je pense que Zadina et Tkachuk seront deuxième et troisième en raison du tournoi qu'ils ont connu. Si les Canadiens possédaient le quatrième choix au total, je pense que Svechnikov serait disponible et ce ne serait certainement pas une mauvaise décision. L'équipe est à la recherche de joueurs offensifs qui sont capables de marquer des buts et c'est exactement ce que Svechnikov fait. Selon certains recruteurs, il pourrait marquer 30, 35 ou 40 buts dans la LNH.»