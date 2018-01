Les entraîneurs des Steelers et des Saints seront sur les lignes de côté au Pro Bowl

À défaut de prendre part au Super Bowl, les groupes d’entraîneurs des Steelers de Pittsburgh et des Saints de La Nouvelle-Orléans participeront au Pro Bowl, le match des étoiles de la NFL, le 28 janvier à Orlando.

Sean Payton et le reste de son équipe à La Nouvelle-Orléans seront les entraîneurs de la formation de l’Association nationale tandis que Mike Tomlin et ses assistants s’occuperont de l’Association américaine.

Les deux équipes ont subi l’élimination au deuxième tour des séries, dimanche. Les Steelers se sont inclinés 45-42 devant les Jaguars de Jacksonville tandis que les Saints ont perdu 29-24 après un touché sur le dernier jeu du match par les Vikings du Minnesota.

Six joueurs des Saints, dont le quart-arrière Drew Brees et le porteur de ballon de première année Alvin Kamara, seront de la partie à Orlando. Les Steelers, pour leur part, compteront huit représentants à la classique annuelle. Le quart Ben Roethlisberger et le receveur de passes Antonio Brown sont du groupe.