L’ancien arbitre Doug Harvey est décédé

L’ex-officiel du baseball majeur Doug Harvey est décédé à l’âge de 87 ans, samedi.

Intronisé au Temple de la renommée en 2010, Harvey a travaillé dans 4673 matchs du calendrier régulier entre 1962 et 1992.

Ce total est le cinquième plus haut de l’histoire du circuit. Il a aussi été arbitre en chef pendant 18 saisons, en plus de se retrouver sur le terrain pour cinq Séries mondiales et six classiques des étoiles.

«Il fut l’un des officiels les plus accomplis de tous les temps. Il était reconnu pour sa présence forte et ses habiletés de communication, et a été aux premières loges lors de moments mémorables du baseball, a commenté le commissaire Rob Manfred dans un communiqué, lundi.

«Une génération d’officiels a beaucoup appris grâce à l’exemple offert par Doug, son désir d’enseigner le sport et son excellente réaction derrière le marbre.»