Kevin Glenn complète le tour de la LCF

Le vétéran quart-arrière Kevin Glenn déménagera une fois de plus, lui qui a accepté une entente d’une saison avec les Eskimos d’Edmonton, lundi.

Il devient ainsi le seul joueur dans l'histoire à avoir appartenu à chaque équipe de la Ligue canadienne de football à un moment ou un autre de sa carrière, même s'il n'a jamais joué pour les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir d'Ottawa.

L’Américain de 38 ans a porté les couleurs des Alouettes de Montréal en 2015 et 2016.

Au cours de la plus récente campagne, l’athlète originaire de Detroit a complété 318 de ses 468 passes pour 4038 verges en 18 rencontres avec les Roughriders de la Saskatchewan. Il a décoché 25 passes de touché en plus d’être victime de 14 interceptions.

Le pivot a également inscrit deux majeurs au sol. Il a aidé l’équipe de Regina à atteindre la finale de la section de l’Est, qui s’est terminée par une victoire des Argonauts de Toronto au compte de 25-21.

Rutley déménage en Colombie-Britannique

Les Lions de la Colombie-Britannique ont acquis lundi le porteur de ballon Brandon Rutley des Alouettes de Montréal en retour d’un joueur dont le nom se trouve sur la liste de négociation du club de Vancouver.

L’identité du joueur n’a toutefois pas été dévoilée par les deux équipes.

Rutley a été un membre de l’organisation des Alouettes au cours des quatre dernières campagnes. En 2017, il a participé à cinq rencontres, effectuant 49 courses pour 291 verges. Il a également capté 17 ballons pour un total de 100 verges.

«Nous sommes présentement dans une période critique de la saison morte et nous travaillons pour augmenter la profondeur à chaque position, a dit Ed Hervey, le directeur général des Lions, par voie de communiqué. L’acquisition de Brandon est un parfait exemple de cette volonté et nous sommes impatients de voir ce qu’il peut apporter à l’équipe.»

Rutley, qui entamera une sixième saison dans la Ligue canadienne de football, a parcouru 1263 verges en 248 jeux terrestres en carrière, atteignant la zone des buts quatre fois.

Ackie et Carter de retour

Les Moineaux ont par ailleurs annoncé avoir conclu des ententes d’une saison avec les demis défensifs nationaux Chris Ackie et Michael Carter.

Ackie en sera à une quatrième campagne avec la formation montréalaise. En six rencontres en 2017, il a réussi 17 plaqués défensifs et deux autres sur les unités spéciales, en plus de provoquer deux échappés.

Il a toutefois subi une blessure au mois de juillet qui a écourté sa saison. Le directeur général Kavis Reed a confirmé que l’athlète était totalement rétabli.

Carter a pris part à neuf parties avec les Alouettes en 2017, dont trois comme partant. Il a effectué 15 plaqués défensifs et deux plaqués sur les unités spéciales.