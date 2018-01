Darian Durant libéré par les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont libéré le quart-arrière Darian Durant, a annoncé l’équipe lundi.

Le vétéran, qui a connu une saison de misère en 2017, devait recevoir un boni de 150 000 $ mardi.

À sa seule campagne à Montréal, le quart de 35 ans a obtenu 15 départs au cours desquels il a amassé 3233 verges par la voie des airs, 15 touchés et 16 interceptions.

Les Alouettes ont terminé la saison bons derniers dans la Ligue canadienne de football avec une fiche de 3-15.

Cette décision des Oiseaux survient quelques jours après l’embauche de l’ancien quart de la NFL Josh Freeman.

Autres changements

Les Alouettes ont également échangé le porteur de ballon Brandon Rutley aux Lions de la Colombie-Britannique lundi en retour d’un joueur dont le nom se trouve sur la liste de négociation du club de Vancouver.

L’identité du joueur n’a toutefois pas été dévoilée par les deux équipes.

Rutley a été un membre de l’organisation des Alouettes au cours des quatre dernières campagnes. En 2017, il a participé à cinq rencontres, effectuant 49 courses pour 291 verges.

Il a également capté 17 ballons pour un total de 100 verges. Rutley, qui entamera une sixième saison dans la Ligue canadienne de football, a parcouru 1263 verges en 248 jeux terrestres en carrière, atteignant la zone des buts quatre fois.

Ackie et Carter de retour

Les Moineaux ont par ailleurs annoncé avoir conclu des ententes d’une saison avec les demis défensifs nationaux Chris Ackie et Michael Carter.

Ackie en sera à une quatrième campagne avec la formation montréalaise. En six rencontres en 2017, il a réussi 17 plaqués défensifs et deux autres sur les unités spéciales, en plus de provoquer deux échappés.

Il a toutefois subi une blessure au mois de juillet qui a écourté sa saison. Le directeur général Kavis Reed a confirmé que l’athlète était totalement rétabli.

Carter a pris part à neuf parties avec les Alouettes en 2017, dont trois comme partant. Il a effectué 15 plaqués défensifs et deux plaqués sur les unités spéciales.