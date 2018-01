Dave Jackson dans un groupe sélect

Publié aujourd'hui à 11h56

Mis à jouraujourd'hui à 12h11

Lundi après-midi au Colorado, Dave Jackson se joindra à un groupe très sélect d’arbitres ayant travaillé lors de 1500 parties en saison régulière. Il sera seulement le sixième à réussir l’exploit.

Jackson a signé son premier contrat professionnel en 1989 à l’âge de 24 ans. Natif de Pointe-Claire, il a commencé à arbitrer au hockey mineur à l’âge de 14 dans l’Association de hockey mineur du West-Island. En tant que jeune officiel, il a arbitré dans des petites catégories jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau inter-cité où il a presque quitté l’arbitrage après que des parents l’aient attaqué physiquement après une partie bantam à l’aréna de Lachine. Jackson est reconnaissant envers son ami et mentor, Doug Hayward, de l’avoir convaincu de continuer à arbitrer, car il avait un futur prometteur, c’était en 1982. À partir de ce moment, sa progression à travers les différentes catégories de hockey au Québec fut fulgurante.

Alors qu’il était arbitre dans la LHJMQ, la Ligue nationale de hockey l’a vite remarqué et l’a invité à joindre son programme de stagiaires en 1985 alors qu’il n'était âgé que de 21 ans. Pendant ses années en tant que stagiaire, Dave a été sélectionné pour arbitrer la Coupe Memorial en 1988 à Chicoutimi. Impressionnée par sa progression, la LNH lui fait signer son premier contrat professionnel à l’été 1989.

Dave a fait ses débuts dans la LNH le 22 décembre 1990 à Québec alors que les Devils rendaient visite aux Nordiques. Il a eu plusieurs moments importants dans sa carrière s’échelonnant sur presque trois décennies. En voici quelques-uns :

Première partie en séries le 22 avril 1999 en Caroline

Partie des étoiles en 2002 à Los Angeles

Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sotchi en Russie

Sur une note plus personnelle, Dave est devenu plus qu’un collègue pour moi. Quand tu arrives dans le domaine, ce n’est pas toujours facile. Dave a été particulièrement généreux avec moi et les gars du Québec. Excellent coéquipier sur la patinoire, j’avais aussi beaucoup de plaisir à voyager avec lui.

Il avait toujours une suggestion de nouveau restaurant ou de spectacle que l’on pouvait aller voir pendant nos journées de congé.

Félicitations à Dave, un exploit hors du commun pour un gars de chez nous.

(Source : NHLOA)