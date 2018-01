Cinq recrues qui pourraient pimenter la course au Calder

Brock Boeser, des Canucks de Vancouver, et Mathew Barzal, des Islanders de New York, étaient les favoris pour l’obtention du trophée Calder à la mi-saison.

Ils ne seront toutefois pas en mesure de remporter le trophée au terme de la campagne sans que ces cinq autres recrues aient leur mot à dire.

Danton Heinen, Bruins de Boston

Ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre que Danton Heinen a trouvé sa place définitivement dans la formation des Bruins de Boston. Quand David Krejci a été blessé, on a fait appel à lui.

Autant qu’il produisait avec le club-école de Providence, avec huit points en quatre matchs, autant personne ne pouvait imaginer que le joueur de 22 ans serait une force à l’attaque en faisant le saut dans le gros club.

Lorsqu’il a marqué deux buts en deux tirs en un peu plus de huit minutes de travail, le 26 octobre, ce fut une belle surprise. Depuis ce jour, il compte 10 buts et 28 points en 34 matchs, ce qui en fait l’un des marqueurs les plus constants à travers la ligue.

De la façon dont jouent les Bruins et considérant la production de Heinen, il n’y a aucune raison de croire qu’il ne peut mettre de la pression sur Boeser et Barzal.

Yanni Gourde, Lightning de Tampa Bay

Le Lightning a un aspirant pour les trophées Art-Ross, Maurice-Richard et Hart avec Nikita Kucherov. Il a un excellent candidat en lice pour le Norris avec Victor Hedman, malgré sa récente blessure. Le gardien Andrei Vasilevskiy est actuellement le favori pour le trophée Vézina.

Et avec la domination du club de Tampa Bay, ce ne serait pas surprenant de voir l’entraîneur-chef Jon Cooper dans la course pour le Jack-Adams. Une fois rendu là, pourquoi ne pas offrir au Lightning une deuxième chance – en plus de la brillante recrue Mikhail Sergachev en défensive - d’ajouter le Calder à la fin de la saison?

L’attaquant Yanni Gourde a définitivement sa place dans la conversation. Avec 14 buts et 30 points, le Québécois est à égalité en quatrième place dans ces deux catégories parmi les recrues. La seule chose qui pourrait nuire à Gourde est son âge. À 26 ans, il est la plus vieille recrue du lot.

Kyle Connor, Jets de Winnipeg

Certains avaient peut-être considéré Kyle Connor comme un aspirant pour le Calder avant le début de la saison, mais la plupart des observateurs voyaient en lui un joueur qui se tiendrait à l’écart de cette course. Pas très loin, mais pas parmi les meilleurs de la présente cuvée.

L’attaquant des Jets a rapidement changé les perceptions en s’intégrant parfaitement dans la formation, à Winnipeg. Même quand le joueur de centre Mark Schiefele s’est blessé, l’entraîneur Paul Maurice a cru bon de garder Connor sur le premier trio avec Blake Wheeler.

Sur le plan des statistiques, Connor n’est pas encore parmi les cinq meilleures recrues, avec 15 buts et 28 points. Son temps d’utilisation de 17 min 24 s en moyenne par match le place deuxième parmi les attaquants de première année.

Pierre-Luc Dubois, Blue Jackets de Columbus

Il n’y a pas meilleur exemple d’une recrue ayant trouvé ses repères pendant la saison. Il suffit de regarder les statistiques de Dubois pour s’en convaincre. À ses 20 premiers matchs, il a récolté quatre points, dont deux buts, en évoluant sur le quatrième trio des Blue Jakcets.

Heureusement, il en a fait assez pour demeurer avec le grand club et l’entraîneur-chef John Tortorella lui a fait confiance pour découvrir une recrue aux performances fantastiques.

Dans son nouveau rôle dans le top 6 des attaquants, Dubois a récolté 18 points, dont huit buts, en 26 matchs, étant utilisé près de 19 minutes par partie.

Si Dubois continue d’avoir un temps d’utilisation comme celui-là, il aura l’opportunité d’obtenir sa part de points et de, possiblement, terminer parmi les finalistes pour le Calder.

Charlie McAvoy, Bruins de Boston

Le défenseur Charlie McAvoy peut obtenir des votes où d’autres ne seront pas en mesure d’y arriver grâce à son impact sur le jeu et sur les succès de son équipe.

Au fil de la saison, McAvoy a prouvé à plusieurs reprises qu’il est capable de jouer et d’avoir succès contre le meilleur trio de l’autre équipe, jouant au passage plusieurs minutes. Chez les autres recrues, aucun joueur ne peut prétendre avec une présence aussi importante.

Derrière McAvoy, qui joue en moyenne près de 23 minutes par match, la deuxième recrue la plus utilisée demeure le défenseur Robert Hagg, des Flyers de Philadelphie. Dans le cas de Hagg, il est utilisé moins de 19 minutes par rencontre.

Sur le plan des statistiques offensives, McAvoy n’est pas le choix le plus passionnant pour le trophée Calder (23 points en 41 matchs). Mais si la récompense est remise à la meilleure recrue pour son jeu en général, McAvoy doit être pris au sérieux.