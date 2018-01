Chara prend des nouvelles de Danault

«C’était de la malchance puisque la rondelle sautillait quand j’ai décoché mon tir, a-t-il rappelé. Je me sentais terriblement mal quand Phillip était étendu sur la glace. Tu ne souhaites jamais voir ce type de scènes. J’étais nerveux et j’espérais le mieux pour lui. Je suis vraiment content de savoir qu’il récupérera complètement de sa blessure. J’espère que les symptômes de sa commotion partiront rapidement et qu’il recommencera à jouer au hockey prochainement. C’est notre métier, c’est notre vie le hockey.»