Vlasic met fin à un festival offensif

Marc-Édouard Vlasic a touché la cible en prolongation et les Sharks ont remporté un festival offensif par la marque de 6-5 face aux Coyotes de l'Arizona, samedi soir, à San Jose.

Les deux équipes ont marqué au total six buts en première période seulement.

Les attaquants Joe Thornton et Joe Pavelski ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide dans une cause gagnante. Joonas Donskoi a signé un doublé, en plus de préparer un but. Le défenseur Brent Burns a quant à lui récolté trois mentions d’aide.

Logan Couture a été l’autre marqueur des Sharks.

Du côté des visiteurs, Derek Stepan a enregistré un but et une mention d’aide. Christian Fischer, Josh Archibald, Oliver Ekman-Larsson et Alex Goligoski ont fait bouger les cordages.



Scott Wedgewood a connu une soirée occupée devant la cage des Coyotes, repoussant 38 lancers. À l'autre bout de la patinoire, Martin Jones a été retiré du match après avoir accordé trois buts sur six tirs. Aaron Dell a bloqué 13 tirs lorsqu'il s'est amené en relève.