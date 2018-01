Titan d'Acadie-Bathurst: devoirs pour apprendre à gagner

Le Titan d'Acadie-Bathurst a jeté les bases pour s’établir parmi les équipes favorites pour le prochain tournoi éliminatoire à la période des transactions qui vient de se terminer. Mais en dépit d’une formation redoutable, ça ne se fera pas en criant ciseau!

Principale acquisition du directeur général Sylvain Couturier, le vétéran Olivier Galipeau est bien placé pour en parler. Vainqueur de la coupe du Président à l’âge de 16 ans chez les Foreurs de Val-d’Or, Galipeau a aidé les Saguenéens à se hisser en demi-finale au printemps passé.

Avant sa visite au Centre Vidéotron, le Titan montrait une fiche de 2-2 depuis la conclusion de la période des échanges. Pour le meilleur pointeur chez les défenseurs, avec 45 points en 40 matchs, dont cinq avec sa nouvelle formation, les succès passeront par plusieurs facteurs.

«Ce n’est pas juste une question de chimie, mais il faut performer sur la glace et appliquer les petits détails qui n’ont pas tellement rapport à la chimie, soit d’aller plus au filet, de remporter nos batailles dans le coin et de jouer avec un peu plus de hargne. C’est ça qui va faire la différence», estimait Galipeau.

Expérience indéniable

On dit souvent que l’expérience ne s’achète pas, surtout en séries. Si les habiletés offensives de l’arrière de 20 ans ont moussé sa candidature auprès de ses nouveaux patrons, les diverses épopées éliminatoires qu’il a vécues ont également fait de lui un élément indispensable à acquérir.

«Olivier est le joueur actif qui a le plus d’expérience en séries, ce qui vaut son pesant d’or. Il est un défenseur différent de ceux qu’on avait, c’est-à-dire qu’il amène une dimension physique et il a un très bon jeu défensif. Depuis qu’il a 16 ans, il est reconnu pour exceller à un contre un, il a une bonne première passe et il a su bien se développer offensivement», a exposé l’entraîneur-chef Mario Pouliot.

Vérification faite, Galipeau a disputé 63 parties en séries depuis 2014!

«Je peux apporter cette expérience que j’ai vécue l’an passé, même le parcours aussi avec Val-d’Or [en 2014]», a renchéri le principal intéressé.

Pression

L’attente est insoutenable en Acadie où les amateurs n’ont pas vu leurs favoris sabler le champagne depuis 1999. Galipeau en est parfaitement conscient.

«Avec les échanges qu’il [le directeur général Sylvain Couturier] a faits, il y a une pression qui est mise sur l’équipe. Je pense qu’il faut faire abstraction de cette pression et se concentrer sur nous-mêmes, de même que monter les échelons au classement peu à peu», a-t-il soutenu.