Phillip Danault se porte bien

L’attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault «va bien» et «qu'il sera gardé à l'hôpital en observation par précaution», aux dires de son père, Alain Danault.

Ce dernier a fait une petite mise au point pendant la nuit de samedi à dimanche sur Facebook.

Son fils a été atteint à la tête par un tir du défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara lors d'un match au Centre Bell. Danault s'est immédiatement effondré après le choc survenu en fin de deuxième période et le personnel médical a dû le sortir de la patinoire sur une civière après qu’il eut été incapable de se relever.

Mise à jour: P. Danault a subi une blessure à la tête. Il a été conduit à l’hôpital pour passer des tests approfondis. Il est conscient et alerte.



