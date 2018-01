Patinage artistique : le contingent canadien pour les Jeux olympiques révélé

Le Comité olympique canadien et Patinage Canada ont dévoilé dimanche l’identité des 17 patineurs qui formeront le contingent canadien de patinage artistique aux Jeux olympiques de Pyeongchang, qui se dérouleront au mois de février.

Chez les couples, Meagan Duhamel et Eric Radford, ainsi que Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, étaient déjà officieusement qualifiés pour les Olympiques à la suite de leurs performances aux Championnats canadiens de patinage artistique, qui se sont terminés samedi.

Tessa Virtue et Scott Moir, Piper Gilles et Paul Poirier ainsi que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, en danse, Gabrielle Daleman et Kaetlyn Osmond du côté des femmes et Patrick Chan chez les hommes ont également obtenu leur laissez-passer à la suite du processus de qualification.

Keegan Messing, chez les hommes, Larkyn Austman, du côté féminin, puis la paire composée de Kirsten Moore-Towers et de Michael Marinaro se sont greffés à ce groupe.

«Je suis impressionné par la profondeur de cette équipe, a déclaré la cheffe de mission Isabelle Charest dans un communiqué. Il y a de nombreux prétendants et nous entretenons beaucoup d’espoir pour ces Jeux. Félicitations aux athlètes.»

Le Canada a remporté 25 médailles en patinage artistique depuis 1924 aux Jeux olympiques, dont quatre d’or.