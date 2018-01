LNH 360: le spectacle Mathew Barzal

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 13 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

New York (Islanders) 7 – NEW YORK (RANGERS) 2

– NEW YORK (RANGERS) 2 Detroit 1 – PITTSBURGH 4

Winnipeg 1 – MINNESOTA 4

Boston 4 – MONTRÉAL 3 (tirs de barrage)

– MONTRÉAL 3 (tirs de barrage) Philadelphie 5 – NEW JERSEY 3

– NEW JERSEY 3 Colorado 4 – DALLAS 1

– DALLAS 1 Edmonton 3 – VEGAS 2 (prolongation)

– VEGAS 2 (prolongation) Anaheim 4 – LOS ANGELES 2

– LOS ANGELES 2 Arizona 5 – SAN JOSE 6

Cinq points pour Barzal

Mathew Barzal (2B, 3A) a réussi sa deuxième partie de cinq points en 2017-2018 (5A le 5 novembre face à l’Avalanche) et les Islanders ont explosé pour sept buts et ainsi vaincre les Rangers, 7-2. Barzal prend ainsi la tête du classement des pointeurs chez les recrues grâce à une récolte de 44 points cette saison.

Barzal est devenu la deuxième recrue de l’histoire des Islanders à enregistrer plus d’une rencontre de cinq points ou plus, selon Elias Sports. Bryan Trottier avait réussi l’exploit en 1975-1976. Seulement trois autres recrues ont également réussi ce fait d’armes depuis 1967-1968, soit les frères Peter, Anton et Marian Stastny avec les Nordiques en 1981-1982.

Thornton surpasse Oates

Joe Thornton (1B, 2A) a amassé une aide sur le but gagnant en prolongation pour lui permettre de prendre le 17e rang du classement des meilleurs pointeurs de l'histoire de la LNH avec 1421 points, surpassant ainsi Adam Oates.

Thornton a également pris part à la 1487e partie de sa carrière, égalant la marque de Wayne Gretzky, au 21e rang de tous les temps.

Une 6e victoire de suite pour l’Avalanche

Nathan MacKinnon a marqué le but gagnant en troisième période pour permettre à l’Avalanche de remporter une sixième victoire consécutive.

Avec une 23e victoire cette saison, l’Avalanche a ainsi surpassé son nombre de gains de 2016-2017 (22). Lors de la dernière campagne, l’Avalanche avait amassé 48 points. La plus grande amélioration d’une équipe par rapport à sa saison précédente a été de 58 points par les Sharks (24 points en 1992-1993 à 82 points en 1993-1994).

MacKinnon a amassé au moins un point dans un sixième match de suite.

Couturier mène les Flyers à la victoire

Sean Couturier (2B, 1A) a participé à trois des cinq buts des Flyers. La formation de la Pennsylvanie a ainsi remporté une quatrième victoire consécutive. Couturier continue d’établir une saison-baromètre alors qu’il a atteint des sommets personnels dans la catégorie des buts (25) et des points (45).

Couturier est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Flyers à réussir plus d’un but dans trois parties consécutives, selon Elias Sports.

La séquence se poursuit pour les Bruins

Tuukka Rask a réalisé 27 arrêts en plus de stopper trois des quatre tentatives des Canadiens en tirs de barrage pour permettre aux Bruins de prolonger leur séquence de matchs avec au moins un point à 12 (9-0-3).

200 points pour McDavid

Connor McDavid a amassé deux aides le jour de son 21e anniversaire de naissance pour atteindre le cap de 200 points en carrière. Le prodige des Oilers atteint ce plateau après 173 matchs et est le troisième joueur à faire ses débuts avec les Oilers à réussir cet exploit le plus rapidement.

