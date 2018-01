Les Mets prennent une chance avec Adrian Gonzalez

Les Mets de New York ont conclu une entente avec le joueur de premier but Adrian Gonzalez, dimanche, et celle-ci sera officialisée une fois les tests médicaux requis complétés.

C’est ce qu’a rapporté le quotidien «USA Today» en après-midi.

L’athlète de 35 ans a été échangé aux Braves d’Atlanta par les Dodgers de Los Angeles à la mi-décembre. Cependant, la formation de la Géorgie l’a libéré lundi dernier.

Gonzalez a conservé une moyenne au bâton de ,242, totalisant trois circuits et 30 points produits avec Los Angeles en 2017. L’ancien des Padres de San Diego et des Red Sox de Boston a cogné 311 longues balles et fait marquer 1176 points en 1875 matchs lors de sa carrière de 14 ans dans le baseball majeur.