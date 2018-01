La séquence d’Andrew Cogliano prendra fin

L'attaquant des Ducks d’Anaheim Andrew Cogliano a écopé dimanche d’une suspension de deux matchs en raison d’un geste commis pendant le match de la veille contre les Kings de Los Angeles.

Conséquemment, le patineur fautif verra sa série de parties consécutives prendre fin. Il a pris part à 830 joutes d’affilée et se retrouvait à 134 du record détenu par l’ancien du Canadien de Montréal Doug Jarvis. Sa séquence représente la quatrième plus longue de l’histoire de la Ligue nationale (LNH), après celles de Jarvis, Garry Unger (914) et Steve Larmer (884).

Le défenseur des Panthers Keith Yandle devient l'homme de fer du circuit en vertu de sa série de 676 matchs joués. Il est suivi par Patrick Marleau, Phil Kessel et l'arrière des Canadiens Karl Alzner.

Cogliano a dû s’expliquer auprès du service de la sécurité des joueurs de la LNH concernant un coup porté à la tête de l’attaquant Adrian Kempe durant la première période de la rencontre de samedi. Une punition pour obstruction lui a été imposée à la suite de la séquence.

Ainsi, le vétéran ratera les duels prévus lundi et mercredi, face à l’Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh, respectivement. Il renouera avec l’action vendredi lorsque les Kings seront de passage à Anaheim.

Par ailleurs, il avait signé une prolongation de contrat de trois ans, vendredi.