J.T. Brown s’en va chez les Ducks

Les Ducks d’Anaheim ont réclamé au ballottage dimanche l’attaquant J.T. Brown, qui avait été rendu disponible par le Lightning de Tampa Bay.

Le patineur de 27 ans a inscrit un but et trois mentions d’aide en 24 matchs cette saison affichant un différentiel de -1 et totalisant 12 minutes de punition. Il a amassé 61 points, dont 19 filets, en 286 rencontres du calendrier régulier en carrière.

Par ailleurs, la formation californienne a soumis au ballottage le nom de Logan Shaw pour faire une place à son nouveau joueur. Le pivot de 25 ans a totalisé deux buts et six aides en 42 duels chez les Ducks en 2017-2018.