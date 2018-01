Jaromir Jagr sur la liste des blessés

Les Flames de Calgary ont inséré dimanche le nom de l’attaquant Jaromir Jagr sur la liste des éclopés, tout en rappelant le joueur d’avant Ryan Lomberg de leur club-école de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Dans le cas de Jagr, la décision est rétroactive au 31 décembre. Le vétéran de 45 ans fait l’objet de plusieurs rumeurs depuis quelques semaines, car il n’est pas dans l’entourage de l’équipe. Blessé au bas du corps, il a inscrit un but et six mentions d’aide en 22 rencontres cette saison.

Récemment, le quotidien «Ottawa Sun» a évoqué la possible fin de l’association entre les Flames et le Tchèque qui avait signé un contrat d’un an et de 1 million $ l’été dernier.

Pour sa part, Lomberg a totalisé quatre filets et sept aides pour 11 points en 33 sorties lors de la présente campagne de la LAH.

Andrew Ladd officiellement chez les éclopés

Les Islanders de New York ont placé dimanche le nom de l’attaquant Andrew Ladd sur la liste des blessés, tout en rappelant d’urgence le joueur d’avant Tanner Fritz de leur filiale de Bridgeport, dans la Ligue américaine de hockey.

Ladd n’a pas joué depuis le 5 janvier en raison d’un problème n’ayant pas été dévoilé publiquement. Le vétéran a inscrit neuf buts et autant de mentions d’aide pour 18 points en 42 rencontres cette saison. Il a conservé un différentiel de +9 et écopé de 22 minutes de punition.

De son côté, Fritz a disputé les trois premiers matchs de sa carrière dans la Ligue nationale en 2017-2018. Avec le club-école, il a amassé 10 filets et 27 aides pour 37 points en 32 affrontements.

La formation new-yorkaise visitera le Canadien de Montréal, lundi.