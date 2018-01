DeMar DeRozan et les Raptors amers dans la défaite

L’arrière-étoile des Raptors de Toronto DeMar DeRozan a réalisé une brillante performance face aux Warriors de Golden State, samedi soir, mais il pestait surtout contre les arbitres de la rencontre qui s’est conclue par une défaite de 127-125.

DeRozan a totalisé 42 points, offrant sa troisième meilleure récolte de la saison après des productions de 52 et 45 points les 1er janvier et 21 décembre. Il a donné espoir aux siens qui tiraient de l’arrière par 27 points à un certain moment. Tout cela s’est avéré vain et le joueur des Raptors avait une cible particulière pour expliquer cet échec aux mains des champions en titre de la NBA.

«C’est frustrant de sentir comme si on jouait à cinq contre huit, a-t-il dit aux médias par le biais de propos rapportés sur le site du quotidien "Washington Post". Quelques décisions sur le terrain ont été terribles, tout simplement.»

Conscient qu’il pourrait subir les foudres du circuit Silver pour ses commentaires, DeRozan a été impliqué dans une séquence controversée en fin de partie. Les officiels ont jugé initialement que le ballon s’était retrouvé hors-jeu à la suite d’un contact de Stephen Curry, la vedette des Warriors, avec une seconde à écouler. Or, ils ont renversé la décision, estimant que le joueur des Raptors avait été le dernier à toucher le ballon sur une mêlée ayant suivi une remise en jeu.

«C’est stupéfiant quand vous voyez le jeu sur le tableau indicateur de l’aréna, que vous demandez à l’arbitre s’il a vu le tout et qu’ensuite, il vous répond qu’il n’a rien vu et que ce n’était pas sa décision. Je veux une explication, a déclaré l’entraîneur-chef Dwane Casey. J’ai tout le respect du monde pour nos officiels, mais les gars se battent avec leur cœur sur la surface de jeu. Peu-être qu’on ne méritait pas de gagner à cause de notre première demie, mais nous sommes revenus et ce qui s’est passé à la fin m’a troublé.»

La NBA se justifie

De son côté, le vice-président senior responsable des reprises vidéo et des arbitres, Jor Borgia, a livré sa version des faits au journal de Washington.

«La reprise a été utilisée, car les arbitres ne pouvaient déterminer avec exactitude l’équipe qui devait reprendre le ballon. Nous avons regardé la séquence et avons vu que DeMar DeRozan avait été le joueur ayant envoyé le ballon à l’extérieur des lignes de côté avec trois secondes à faire. Les Warriors ont repris possession et nous avons ajouté deux secondes au cadran», a-t-il expliqué dans un communiqué.