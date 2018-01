Brittany Phelan et Christopher Del Bosco parmi les 10 premiers

Christopher Del Bosco a fini quatrième de la petite finale pour prendre le huitième rang de la Coupe du monde de ski cross, à Idre Fjall, en Suède, dimanche. L’épreuve féminine a toutefois été annulée et Brittany Phelan s'est classée septième en vertu de son résultat en qualification.

Del Bosco a fini deuxième de sa course de huitième de finale, derrière l’Albertain Brady Leman. Le spécialiste du ski cross montréalais a remporté la course suivante en quart de finale. Sa troisième place en demi-finale l’a ensuite qualifié pour la petite finale. Il a été le seul Canadien à accéder au dernier tour et il a conclu au quatrième et dernier rang de sa course finale.

En qualification vendredi, Del Bosco avait terminé 19e.

En grande finale, le Français Jean Frédéric Chapuis a été sacré vainqueur, alors que le Suisse Alex Fiva et le Français Jonas Devouassoux ont pris les deuxième et troisième rangs.

Les rondes finales féminines ont quant à elles été annulées et les temps de vendredi en qualification ont servi de classement final. Phelan avait dévalé le parcours en 1 min 17,53 s.

La Suédoise Sandra Naeslund a remporté l’épreuve devant la Suisse Fanny Smith et l’Allemande Heidi Zacher. Les Canadiennes Georgia Simmerling et Kelsey Serwa ont terminé respectivement quatrième et cinquième.